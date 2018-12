Deel dit artikel:













Kogel belandt in woning in Rotterdam-Zuid

De politie onderzoekt een schietpartij in de Roentgenstraat in Rotterdam-Zuid. De schietpartij was iets na middernacht, tijdens de jaarwisseling.

Volgens een woordvoerder van de politie is een kogel terechtgekomen in een van de huizen aan de Roentgenstraat. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.