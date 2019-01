Deel dit artikel:













Been in brand; vrouw springt in eigen badkuip Brandweer (Foto ANP)

In Middelharnis heeft een vrouw brandwonden opgelopen, doordat haar been in brand stond. Dat gebeurde iets na de jaarwisseling aan de Bergweg.

De brandweer kreeg de melding 'persoon te water'. Het bleek dat het slachtoffer zelf haar eigen badkuip ingesprongen was om het vuur uit te krijgen. Op welke manier het vuur is ontstaan is niet bekend.