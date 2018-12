Geen massale vreugdevuren in Vlaardingen, wel pogingen

Ondanks het verbod van burgemeester Jetten hebben meerdere mensen toch geprobeerd om een vreugdevuur aan te steken in Vlaardingen. In twee gevallen kon de brandweer snel ingrijpen.

Aan de Westlandseweg in Vlaardingen werd een stapel autobranden aangestoken. Dat werd door de brandweer geblust. Even later was het op de Broekweg ook raak. Daar stond een stapel pallets in brand. Ook hier greep de brandweer in. De brandweermannen kregen daarbij bescherming van de politie.

Na eerdere problemen besloot burgemeester Jetten om dit jaar de vreugdevuren in Vlaardingen te verbieden. Mede daarom werd een noodverordening van kracht. Zo mochten mensen geen hout bij zich hebben om te verbranden.

Voor zover bekend zijn er geen mensen opgepakt of beboet voor het overtreden van de noodverordening.