Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij steekpartij in Rotterdam Foto: MediaTV

Een man is in de nieuwjaarsnacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de Transvaalstraat in Rotterdam.

Het slachtoffer werd rond 01:00 uur neergestoken. De traumahelikopter kwam ter plaatse om medische spoedhulp te verlenen. Daarna is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De politie meldt dat de toedracht van de steekpartij nog onbekend is. De politie doet volop onderzoek.