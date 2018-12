Deel dit artikel:













Portiekflat in brand in Vlaardingen Foto: Robert Bas

In het dak van een portiekflat aan de Insulindesingel in Vlaardingen is in de nieuwjaarsnacht brand uitgebroken. Het dak staat voor een groot deel in brand. Meerdere woningen zijn ontruimd. Meer volgt.[tweet:https://twitter.com/robertpbas/status/1079899060826447872]