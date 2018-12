Deel dit artikel:













Man in gezicht gestoken in Ridderkerk

Bij een steekpartij in Ridderkerk is een man gewond geraakt in zijn gezicht. Dat gebeurde rond middernacht op de Rembrandtweg.

Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.