VIDEO: Oud en Nieuw door de ogen van fotojournalist Joey Bremer

Oud en Nieuw is niet voor iedereen een feestje. Er wordt ook hard gewerkt. Bijvoorbeeld door fotojournalist Joey Bremer. Voor hem is de jaarwisseling een van de drukste dagen van het jaar.

Joey Bremer werkt voor het bedrijf MediaTV. Het team werkt tijdens de jaarwisseling verdeeld over de regio. Joey is deze nacht vooral actief in de omgeving van Vlaardingen.

De burgemeester van Vlaardingen heeft de traditionele vreugdevuren daar verboden. Als er toch pallets in brand worden gestoken is Bremer er als de kippen bij.

Bekijk hier de reportage over fotojournalist Joey Bremer.