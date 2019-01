Deel dit artikel:













Dode na schietpartij Rotterdam-West, politie lost waarschuwingsschoten Foto: MediaTV

Bij een schietpartij in Rotterdam-West is in de nieuwjaarsnacht een dode gevallen. Een andere man is gewond geraakt. De politie heeft voor de schietpartij zeven mensen opgepakt.

De schietpartij was op de Nieuwe Binnenweg. De arrestaties vonden plaats op het nabijgelegen Heemraadsplein, daar hebben agenten meerdere waarschuwingsschoten gelost. De twee gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed een van de slachtoffers enkele uren later. De toedracht van de schietpartij is nog niet bekend.