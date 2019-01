Deel dit artikel:













Politie lost waarschuwingsschoten na schietpartij Rotterdam-West, twee gewonden naar ziekenhuis Foto: MediaTV

Bij een schietpartij in Rotterdam-West zijn in de nieuwjaarsnacht twee mannen gewond geraakt, een van hen is er ernstig aan toe. De politie heeft op het Heemraadsplein zeven mensen opgepakt. Daarbij hebben agenten meerdere waarschuwingsschoten gelost.

De schietpartij vond plaats op de Nieuwe Binnenweg. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield de zeven verdachten aan op het nabijgelegen Heemraadsplein. Daarbij losten agenten waarschuwingsschoten. "De verdachten konden vervolgens probleemloos aangehouden worden", zegt de politie. De toedracht van de schietpartij is niet bekend.