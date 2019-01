Zeker acht ogen beschadigd tijdens jaarwisseling

Acht vuurwerkslachtoffers zijn in de nieuwjaarsnacht met oogletsel bij het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. De verwondingen zijn volgens oogarts Tjeerd de Faber iets ernstiger dan tijdens de voorgaande jaarwisseling.

De helft van de mensen heeft voor de rest van hun leven schade. Dat betekent dat ze minder kunnen zien, blind worden of misschien een oog kwijtraken. Het jongste slachtoffer is vijftien jaar oud.

​De kans dat het aantal gewonden oploopt is volgens het Oogziekenhuis groot, omdat er nog slachtoffers uit andere delen van het land binnen kunnen komen.

De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. Vier van de acht slachtoffers stak zelf geen vuurwerk af, maar waren omstander en zijn geraakt door rondvliegend vuurwerk. Een van hen droeg een veiligheidsbril, volgens

Oogarts Tjeerd de Faber van 63 jaar pleitte op oudejaarsdag nog voor een algeheel verbod op het zelf afsteken van vuurwerk.

"Ik hoop dat het voor mijn pensioen geregeld is. Als dit afgeschaft wordt, dan ga ik met pensioen. Ik denk dat we daar nog een jaar of twee, drie voor nodig hebben dan komt het er wel."