Vijftien Vlaardingse woningen onbewoonbaar na brand in portiekflat Foto: Robert Bas

Vijftien woningen aan de Insulindesingel in Vlaardingen zijn na een brand onbewoonbaar geworden. Het vuur ontstond rond 01:30 uur in de nieuwjaarsnacht in het dak van de portiekflat.

Om de brand onder controle te krijgen heeft de brandweer dakpannen en zonnepanelen van het dak afgehaald. "Als je op de bovenste etage woont heb je geen dak meer", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "De woningen eronder hebben vooral waterschade door het blussen. Daar kan je voorlopig ook niet meer in." Lees ook: Portiekflat in brand in Vlaardingen Om 04:00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Tijdens de brand werden 27 woningen ontruimd. Een deel van de bewoners hiervan kon dinsdag hun weer huis in. Voor de bewoners van de ontruimde woningen is vervangende woonruimte geregeld. De brandweer onderzoekt nog hoe de brand in het dak is ontstaan.