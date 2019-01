Deel dit artikel:













Partycentrum in Rhoon verwoest door brand Foto: MediaTV

Partycentrum Het Veerhuys aan de Dorpsdijk in Rhoon is in de nieuwjaarsnacht volledig uitgebrand. Bij het uitbreken van de brand was niemand in het gebouw aanwezig.

De brand in het partycentrum was vrij lastig te blussen, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Het dak hield het vuur als het ware tegen. Daardoor werd de brand aan de binnenkant groter en erger." De naastgelegen woning en kerk liepen door de brand geen schade op. Het is niet bekend hoe de brand ontstond.