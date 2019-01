Directeur veiligheidsregio: stop met consumentenvuurwerk, ga gezellig naar een vuurwerkshow

Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wil dat het consumentenvuurwerk wordt afgeschaft. Dat heeft hij in de nieuwjaarsnacht gezegd, terwijl er een brand woedde in het dak van een portiekflat in Vlaardingen.

"Ik ben er een groot voorstander van om het feest een feest te laten zijn: stoppen met vuurwerk en gezellig met z'n allen bijvoorbeeld bij de Erasmusbrug gaan staan", zegt Littooij voor de camera van RTV Rijnmond.

Al twaalf jaar lang wordt bij de Erasmusbrug het Nationaal Vuurwerk afgestoken. De vuurwerkshow trekt duizenden mensen naar Rotterdam.

De brandweer was in Vlaardingen in nieuwjaarsnacht druk bezig het vuur op de Insulindesingel onder controle te krijgen en verwijderde daarvoor dakpannen en zonnepanelen. Daardoor zijn er vijftien woningen onbewoonbaar verklaard.

"Wat mij heel erg verbaast, is dat we voor een feest als Oud en Nieuw meer dan vijfhonderd mensen uit de veiligheidsregio in moeten zetten om het een beetje beheersbaar te houden."

Minder buitenbranden

Littooij heeft goede hoop dat hierdoor het aantal incidenten bij de jaarwisseling zal teruglopen. Die hoop put hij uit de verschuiving van de tijd dat er op oudjaarsdag vuurwerk mag worden afgestoken. Sinds 2014 mag er vanaf 18:00 uur worden geknald, in de jaren daarvoor mocht dit ook overdag al.

"Sindsdien zie je een terugloop van het aantal incidenten. Dus ik ben er een groot voorstander van om het vuurwerk helemaal af te schaffen en het alleen te doen op grote plekken."

Door een verbod zal het aantal kleinere branden en buitenbranden nog verder afnemen, verwacht Littooij. Het is nog niet bekend of de brand in de flat door vuurwerk komt.