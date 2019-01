'Rapper Feis uit Rotterdam overleden bij schietpartij'

De Rotterdamse rapper Feis is overleden. Dat heeft zijn management op nieuwjaarsmorgen bekend gemaakt.

Meerdere bronnen melden dat de rapper is omgekomen bij de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West.

Vrienden van de rapper reageren geschokt op Facebook. "Mijn heel jaar verpest door ernstig verdriet", schrijft Tony Pengel, ook wel bekend als rapper U-niq.

"Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje owwwww wat ben ik gebroken van binnen en helemaal niet hard van buiten. I love you man!"

Faisal Mssyeh, zoals Feis' echte naam is, brak in 2007 door met zijn bijdrage aan 'Klein, Klein Jongetje' van mede-Rotterdammer U-Niq. In 2014 maakte hij zijn solodebuut, hij bracht het album Hard van Buiten, Gebroken van Binnenuit.

De Rotterdammer deed in 2015 mee met het NPO-programma Ali B op volle toeren en zong daarin een duet met zangeres Maribelle.

Feis is 32 jaar geworden.