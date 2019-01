Korpschef Frank Paauw: 55 aanhoudingen en twee agenten gewond in Nieuwjaarsnacht

De politie Rotterdam-Rijnmond heeft tijdens de jaarwisseling 55 mensen aangehouden. Twee agenten raakten tijdens hun werk gewond.

Op Radio Rijnmond sprak korpschef Frank Paauw van Politie Eenheid Rotterdam zijn zorg uit over het geweld in de nieuwjaarsnacht. "Het blijft krankzinnig dat wij in Rotterdam meer dan duizend man op de been moeten brengen voor iets dat een feestelijk gebeuren moet zijn."

Naar een agent werd op het Oleanderplein in Rotterdam-Zuid zwaar vuurwerk gegooid. Het vuurwerk ontplofte naast zijn hoofd, waardoor hij doof raakte aan een oor.

De agent is behandeld in het ziekenhuis en houdt waarschijnlijk geen blijvend letsel over. Hij heeft zelf de 18-jarige Rotterdammer die het vuurwerk gooide opgepakt voor zware mishandeling.

Een andere agent raakte in Gorinchem gewond toen hij een café ontruimde waar een vuurwapen zou zijn gezien. Een 36-jarige Gorinchemmer bemoeide zich met de aanhouding van zijn broer en sloeg de agent die hem tegenhield.

De 36-jarige man is opgepakt voor mishandeling. Een vuurwapen werd niet in het café aangetroffen.

De politie heeft in de Nieuwjaarsnacht 55 mensen opgepakt. Daaronder zijn onder andere zeven Rotterdammers die betrokken waren bij de dodelijke schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West.

Ook bij drie andere schietpartijen trad de politie opf. In Rotterdam-Lombardijen is op de Dantestraat een aantal keer in de lucht geschoten. Ook op de Roentgenstraat in Rotterdam-Feijenoord zijn schoten gelost, daarbij is een kogel in een woning terecht gekomen.

Op de Putselaan is meerdere keren op een theelounge geschoten. Niemand raakte bij deze drie schietpartijen gewond en er is niemand voor opgepakt.

Volgens Paauw zijn de schiet- en steekpartijen van de Nieuwjaarsnacht de zorgpunten van de politie. Bij een steekpartij in de Transvaalstraat in de Afrikaanderbuurt raakte een 47-jarige man zwaargewond.