Hulpdiensten rukken zo'n duizend keer uit tijdens jaarwisseling

Brand in de Jonker Fransstraat in Rotterdam Foto:MediaTV

Op de laatste en eerste dag van het jaar reden de hulpdiensten in onze regio af en aan. De brandweer rukte rondom de jaarwisseling meer dan 850 keer uit. Ambulancepersoneel moest ruim 150 keer aan de bak.

De brandweer kreeg bijna 200 meldingen in Zuid-Holland-Zuid en 661 in Rotterdam-Rijnmond. De meeste meldingen waren buitenbrandjes, zoals containers, maar ook auto's gingen in vlammen op.

In Rotterdam-Rijnmond is er 39 keer brand uitgebroken in een woning. Na een brand in het dak van een portiekflat aan de Insulindesingel in Vlaardingen zijn vijftien woningen onbewoonbaar verklaard. In Rhoon verwoeste een brand partycentrum Het Veerhuys.

Ook in Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam en Zwijndrecht waren er gebouwbranden. Zo stond in Hardinxveld-Giessendam een loods in brand en vloog in Zwijndrecht een vuurpijl een zolderkamer binnen. Dat veroorzaakte brand.

Voor ambulancepersoneel was het tussen 02:00 en 03:00 het drukste moment van de nacht. In totaal gingen ze in Rotterdam-Rijnmond 149 keer naar een incident. Onder de gewonden waren zeven vuurwerkslachtoffers.

De jaarwisseling is een drukke nacht voor de hulpdiensten in de regio. Politie Eenheid Rotterdam pakte 55 mensen op.