Brand in pizzeria in Heinenoord onder controle foto:Brandweer Oud-Beijerland

De brand in een pizzeriia aan de Dorpsstraat in Heinenoord in onder controle. Volgens de Veiligheidsregio sloegen omstanders alarm op het moment dat ze zwarte rook uit het pand zagen komen. Een aantal nabijgelegen woningen zijn ontruimd.

De brandweer is er met meerdere wagens op afgegaan om het vuur te blussen.

Er zijn geen mensen in het pand. De oorzaak van de brand is niet bekend. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.