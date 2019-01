Sparta oefent in Delden tegen Jong FC Utrecht

Deel dit artikel:













Sparta speelt zaterdag in Delden een oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. De ploeg van Henk Fraser is van woensdag tot en met zondag op trainingskamp in de Overijsselse plaats.

De aftrap tussen de nummers 3 en 17 uit de Keuken Kampioen Divisie is om 14.30 uur. Op 9 november won Sparta op Het Kasteel met 4-2 van Jong FC Utrecht na een snelle 0-2 achterstand. Lars Veldwijk scoorde drie keer. Zondag 13 januari speelt Sparta de eerste wedstrijd van 2019 in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij Cambuur.