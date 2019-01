Vuurwerkbril redde de ogen van 15-jarige Balaji

De 15-jarige Balaji Baladjie uit Berkel en Rodenrijs is blij dat hij nog kan zien. Hij zou bijna zeker aan beide blind zijn geweest als hij tijdens nieuwjaarsnacht geen vuurwerkbril had gedragen.

Het gebeurde allemaal na twaalf uur na een gezellig avondje eten en drinken met zijn vriendin en familie. Daarna werd er buiten vuurwerk afgestoken. "Iemand had sterretjes gestoken in een vuurwerkpot die al was afgegaan.

Balaji vertelt was er toen gebeurde: " Ik pakte één van de sterretjes en dat ontplofte in mijn gezicht. Ik dacht dat ik dood ging. Ik voelde de warmte tegen mijn gezicht. Ik had brandwonden in mijn gezicht die hebben we meteen gekoeld. Daarna zijn we naar het ziekenhuis gegaan."

De vuurwerkbril die Balaji ophad heeft hij achteraf nog eens goed bekeken."De bril zat vol met zwarte stippen van het as. Ik zie nu wel dat zo'n bril echt werkt, anders had ik nu geen ogen meer gehad."

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis kan Balaij aanvullen. "Als hij geen vuurwerkbril op had gehad, dan lag hij nu in de operatiekamer. Dan waren we nu zijn ogen aan het schoonmaken om het kruit eruit te halen. Maar hij had een bril op dus was er slechts één splintertje buskruit dat langs die bril gevlogen is."

"Het splintertje hebben we uit zijn linkeroog gehaald. En daarmee is de kous af. Hij heeft nu meer last van de verbranding van zijn wangen en een beetje in zijn nek. En zijn kapsel is een beetje verschroeid. Gelukkig is hij zo verstandig geweest om een bril op te zetten", zegt oogarts De Faber