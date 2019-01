Deel dit artikel:













Qurrent verdwijnt van het Feyenoord-shirt Qurrent op het uitshirt van 2017-2018 van Feyenoord

Feyenoord speelt vanaf het volgende seizoen niet meer met de naam Qurrent op het shirt en ook niet met de naam Greenchoice, waarmee de energieleverancier mee in zee is gegaan. Het bedrijf kiest voor een andere aanpak in de samenwerking met Feyenoord.

Dit seizoen speelt Feyenoord voor het twee jaar met het logo van Qurrent op het tenue. De energieleverancier was de opvolger van Opel. Greenchoice blijft wel minstens tot en met het seizoen 2020/2021 als sponsor verbonden aan Feyenoord.