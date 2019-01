Karami door Vitesse uitgeleend aan NAC Breda

Voormalig Excelsior-speler Khalid Karami maakt het seizoen af bij NAC Breda. De Brabanders huren de verdediger tot aan het einde van dit seizoen van Vitesse.

De 29-jarige Karami speelde de laatste vier seizoenen in Kralingen en was als rechtsback een vaste basiskracht. Hij maakte vier competitiegoals. Afgelopen zomer ruilde hij Excelsior in voor Vitesse en voor die club kwam hij slechts één bekerduel in actie.

Bij NAC wordt Karami herenigd met trainer Mitchell van der Gaag, die Excelsior de laatste twee jaar trainde.