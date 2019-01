Deel dit artikel:













Geschokte reacties uit hiphop-scene na overlijden van rapper Feis bij schietpartij Ronnie Flex : "alle wijze woorden die je me hebt gegeven" - foto ANP

Vrienden van de rapper Feis reageren op Instagram geschokt op zijn overlijden. Meerdere bronnen melden dat de rapper is omgekomen bij de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West. Feis was bekend in Rotterdam en in de Nederlandse hiphopscene.

Nederlandse rapper en producer. Ronnie Flex uit Capelle aan den IJssel plaatst een foto waar hij met Feis op staat en zegt: "Damn men... i love u bro, alle wijze woorden die je me hebt gegeven... ik snap niks, veel sterkte en kracht naar de familie ❤️" Rapper Rotjoch en presentator van muziekprogarmma 101Barz post een sessievideo met Feis. In reactie daarop zegt hendrick015: ' Ik ken hem niet persoonlijk maar deze nakt me man .... r.i.p legend heb je pokkoes grijs gedraaid " lilmg93 zegt: "Weet nog toen ik deze blaaste in me oordoppen onderweg naar school!

R.I.P legend" Ook rapper Gers Pardoel uit zijn emotie over Feis: "Kan het niet geloven. Kapot veel verdriet... Rust zacht broer en je weet ut ik drink er eentje op jou #ecktemannetje" Rapper Boef is bedroefd en láat weten : "Mijn lievelingst rapper uit me jeugd. Door hem ben ik punchlines gaan beseffen. Inna lillahi wa inna llayhi Raji3oen❤️ @feisecktuh ‘ draag de eagle op me broek noem me Armani" Kees de Koning van platenlabel Top Notch zegt:"Ik kan het niet geloven. ga je missen jouw super talent, gevoel voor humor en hoe je altijd klaar stond voor iedereen. Rust zacht ��"