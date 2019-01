Deel dit artikel:













Vrouw in Rotterdam Charlois vanuit bovenwoning door vloer beschoten

Bij een schietpartij in een woning aan de Flakkeestraat in Rotterdam-Charlois is dinsdagmiddag een vrouw lichtgewond geraakt aan haar arm. De politie meldt dat iemand vanuit een bovengelegen appartement met een vuurwapen door de vloer naar beneden schoot.

De vrouw dacht eerst dat ze vuurwerk hoorde. Wat later belde iemand in de woning toch maar de politie, omdat vermoedt werd dat er iets anders aan de hand kon zijn. De politie ontdekte het kogelgat in het plafond van de woning. In de zaak zijn een man en een vrouw aangehouden.De politie vond in de bovenwoning een vuurwapen, maar of het schot daarmee gelost is moet nog worden onderzocht.