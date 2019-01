Geldtransporteur Secur Cash vraagt faillissement aan

De grootste geldtransporteur van Nederland zit diep in de financiële problemen. Securcash vraagt woensdag faillissement aan.

Het hoofdkantoor van Securcash zit in Delft. In Rotterdam heeft het bedrijf een vestiging aan de Kiotoweg.

Om paniek rond de feestdagen te voorkomen hebben alle betrokken partijen de afgelopen dagen hun mond houden over de situatie. De Nederlandse Bank was bang voor een run op geldautomaten. Ook werd bij sommige winkels geen geld opgehaald. Dat had dieven op ideeën kunnen brengen, zo was de redenering.

Twee concurrenten nemen de transporten van SecurCash over.