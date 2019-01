Deel dit artikel:













Autobranden in Capelle aan den IJssel Foto: Roald Sekeris

Aan de Grafiek in Capelle aan den IJssel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto's in vlammen opgegaan.

Omwonenden hoorden eerst mensen praten en daarna een harde klap. Eerst vloog een Opel Corsa in brand. Het vuur sloeg over naar auto ernaast. Een derde wagen liep schade op door de hitte van de brand. Er wordt onderzocht of de brand is aangestoken.