Meer dan honderd bezoekers bij eerste nachtelijke opening Pathé

De eerste nachtelijke opening van bioscoop Pathé Schouwburgplein is volgens medewerkster Laura een succes. Tussen 00:00 en 05:30 uur bekeken 103 bezoekers een film.

De vestiging van de bioscoopketen test de eerste week van januari of er bij bezoekers behoefte is om ook 's nachts naar de film te kunnen. Lodewijk is één van de filmliefhebbers die deze nacht naar Rotterdam kwam.



Filmmarathon

Hij woont eigenlijk in Breda, maar daar is de bioscoop niet 24/7 open. "Ik ben met een vriend naar Rotterdam gereden voor een filmmarathon. We hebben Bohemian Rapsody, Mary Poppins, Aquaman en Robin Hood al gezien."

De filmfanaat moet wel toegeven dat hij niet alles meer weet van de films. Het blijkt lastig om 's nachts je volledige aandacht erbij te houden. Pathé doet verder niets speciaals om de bezoekers wakker te houden. "Daar zijn de films voor natuurlijk", zegt Laura.

"We hebben goede ervaringen tot nu toe, met leuke bezoekers. Er was ook een moeder met haar zoontje, gewoon omdat het kan. Het leek haar een leuk avontuur met haar zoontje in de vakantie."

Een bioscoop waar je 24 uur per dag terecht kan, past in het beeld dat Rotterdam een stad is die altijd leeft. De test van Pathé duurt nog vier nachten, daarna wordt gekeken of de nachtelijke openingstijden blijven.