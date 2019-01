29-jarige Vlaardinger tatoeëert Bassie en Adriaan op bovenbenen

Dvd's, cd's, boeken en videobanden van Bassie en Adriaan. De 29-jarige Maurice van Gestel heeft ze allemaal. De enorme collectie was echter niet genoeg voor de Vlaardinger, dus liet hij de mannen Bas en Aad tatoeëren op zijn bovenbenen.

"Mijn vader was schilder en mijn moeder heeft me ooit verteld dat hij het huis van Bassie heeft geschilderd. Toen heb ik van mijn vader wat cd's gekregen van Bassie en Adriaan en als vijfjarige was ik gelijk verkocht," vertelt Maurice.

Met zijn moeder bezocht hij ongeveer zeven 'lachspektakelshows' van de clown en de acrobaat. "Dat was gewoon geweldig." Maar toen hij ouder werd, vond zijn vader dat het adoreren van de jeugdhelden maar eens moest stoppen. Daar is Maurice het zelf niet mee eens. Hij bleef niet alleen kijken en luisteren, maar liet nu zelfs twee portretten van zijn helden op zijn lichaam vereeuwigen.

Reacties

Zo'n tatoeage roept in de zomer natuurlijk reacties op. Ook op sociale media ziet Maurice die reacties. "Mensen taggen elkaar dan en zeggen 'oh mijn god moet je nou kijken', maar ik krijg ook reacties van 'oh wat mooi'."

Zijn favoriete aflevering van Bassie en Adriaan is van 10 januari 1976 en gaat over de plaaggeest. Maar eigenlijk kan Maurice sowieso bijna elke aflevering napraten. Zijn grootste wens is nu de handtekening van Bas en Aad op een papiertje te krijgen, zodat hij deze onder de portretten kan laten tatoeëren.

"Maar ik denk dat het niet zo best met hem gaat", geeft de fan toe over clown Bassie. De Vlaardinger is inmiddels ook al 83. Het is dus hopen dat Maurice zijn handtekening op tijd binnen heeft.