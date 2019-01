'Feis was heel benaderbaar, altijd in voor foto's en praatjes'

Als beginnend rapper was Feis van de rauwe teksten, later toonde hij in zijn nummers meer twijfel en emotie

Rapper Feis was een inspiratiebron voor de rap-helden van nu, zoals Broederliefde en Ronnie Flex. Dat zegt Jaap van der Doelen, journalist bij het online magazine Hiphop in je Smoel in reactie op de gewelddadige dood van de Rotterdamse artiest.

Feis (32) - Faisal Mssyeh voor de burgerlijke stand - werd in de vroege ochtend van 1 januari doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

Veel fans voelden volgens Van der Doelen een sterke band met de rapper. "Dat kwam omdat hij heel makkelijk te benaderen was. Feis maakte altijd tijd voor foto's en praatjes. Iedereen die de afgelopen tien jaar actief is geweest in de hiphop is hem wel een keer tegen het lijf gelopen."

Rauwe teksten uit de straatcultuur waren lang het handelsmerk van Feis. Hij kende de criminele wereld van drugsdealers en wapenhandelaren binnenuit. In het nummer Hier bij Mij rapt hij over een schietpartij vanuit een auto. "Ramen omlaag, er kwamen wapens te voorschijn."

Op het album Hard van Buiten, Gebroken van Binnen uit 2014 liet de rapper ook een andere kant van zichzelf zien. "Hij toonde hierop veel meer twijfel en emotie, en liet ook de schaduwkant van het straatleven naar voren komen", zegt Van der Doelen.

Feis is niet de eerste rapper, die door een kogel om het leven komt. Van der Doelen had niet verwacht dat hij zo zou eindigen. "Feis had een ander pad gekozen en vol op de muziek ingezet. Iedereen in de scene is er verbaasd over en stuk van."

FEIS – HIER BIJ MIJ

Moe, ik was buiten de stad

Ik had gisteren weer eens laat gemaakt

Te laat thuis, plus ik keek een film voor het slapen gaan

Haast, gooide wat aan. Rende snel de deur uit

Horizon vol met money op de voorruit

Lets get it! Stap bij Sam in

Tussenstop bij Bri, hij laat ons wachten

Bel, om de minuut lijk wel een stalker, fuck ‘em tho



Als je het over de duivel hebt

Zeg Sam “als dit mijn waggi was dan had ik hem eruit gezet”

Lach erom, Bri zegt: “houd je bek”, kent zijn positie

Heeft een glock en een tjawa, beide vol met ammunitie

Onderweg naar een spot, met vijf kop, voor een barkie

Chef kok, koop, kook, verkoop die shit, Michelin-sterren

Bel ze op, na een dag of twee, dezelfde bestelling

Herhaal die fatoe, bleef op die nigga als een tattoo

Ik, vroeg een kilo op de pof hij ging akkoord

De laatste keer dat ie sukkel van me hoort

Wat ik mezelf zei was dus:



Hier bij mij, de mentaliteit

Van de wereld is te klein, voor jou of voor mij

Voor jou en voor mij

Hier bij mij, de mentaliteit

Van de wereld is te klein, voor jou of voor mij

Voor jou en voor mij

Op een willekeurige dag, ik stond bij T-pex voor zijn bijhuis

De vorige dag drungu, gaf ik veels te veel geld uit

Was ik skeer? Was ik gemotiveerd, dan pas, geen bankpas

Geen geld in mijn vooruitzicht, met de glock op die kluis, shit



Geen geluk, geen product, financieel onderdrukt

Maar nooit mijn hoofd gebukt, ik ging niet eens onder een viaduct

Droomde van een hoop, ik begon die shit te plannen

Wilde zijn als Big Mo, hij was toen één van mijn helden

Paar matties gingen runnen in het zuiden van het land

Tipten potentiële kopstukken, hier in Rotterdam

Ging op visite bij een paar, mijn pokoes aan, ik dacht niet veel na

Door het land met U-Niq, me money laag en ik verdien haar

Fok die poku shit, m’n denkwijze, omdat ik toen geen cent zag

Wibi Soerjadi als die strap een instrument was

Emoties ongeuit, mijn gevoelens die hield ik onderhuids

De staal van de louie op mijn onderbuik, zonder buit dus

Stapte in, gordel om, reden naar daar. Komt ‘ie aan

Snel voor de verandering, hij stapte in, achterin

Achteruit, stapte uit, er kwam een wagen tevoorschijn

Ramen omlaag, er kwamen wapens tevoorschijn

Neem van mij, de mentaliteit

Voel me veelste klein, voor jou of voor mij

Voor jou en voor mij



Hier bij mij, de mentaliteit

Van de wereld is te klein, voor jou of voor mij

Voor jou en voor mij