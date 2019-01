Gemeentesecretaris weg na mislukken samenvoegen organisaties Voorne

Rob Beek, gemeentesecretaris van Westvoorne, vertrekt. Zijn opdracht was onder meer om de ambtelijke organisaties van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen te voegen. Dat is tot nu toe niet gelukt.

“Het is de projectdirectie niet gelukt de Werkorganisatie Voorne tot stand te brengen”, aldus Rob Beek. “Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de ambtelijke organisatie Westvoorne nog enige tijd zelfstandig blijft functioneren en zich daarop moet voorbereiden. Ook zal de weg naar samenwerking op Voorne opnieuw gevonden moeten worden. Om hieraan vorm en inhoud te geven is tijd en ruimte nodig. Voor beide processen is wijziging van de ambtelijke top wenselijk.”

Burgemeester Peter de Jong vindt het spijtig dat Beek vertrekt, maar verzekert dat het besluit in goed overleg tot stand is gekomen. De Jong zegt de toekomst, ook in bestuurlijk opzicht, met vertrouwen tegemoet te zien.

Beek werd op 1 februari 2016 benoemd tot gemeentesecretaris. De procedure voor een nieuw aan te stellen gemeentesecretaris start binnenkort.