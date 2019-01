Watersportpark midden in Rotterdam stap dichterbij

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de komst van Rif010, een watersportcentrum aan de Keizerstraat in Rotterdam-Centrum, ongegrond verklaard. Hiermee komt de komst van het surfcentrum weer een stap dichterbij.

De bedoeling is dat er een surfinstallatie komt, waar kunstmatige golven worden gemaakt waarop je kunt surfen, kanoën en bodyboarden. Ook is het plan om er een soort strandtent aan het water bij te bouwen. Naast de reguliere activiteiten zullen er mogelijk ter plaatse maximaal twaalf keer per jaar grootschalige (sport)evenementen gehouden worden.



De plannen zijn al jaren oud. Het plan voor de surfattractie is in 2014 ingediend als het winnende stadsinitiatief. Het haalde 42 procent van de meer dan 20 duizend stemmen binnen. De gemeente heeft er 3 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De totale kosten zijn inmiddels al meer dan 7 miljoen euro.



Omwonenden willen niet dat Rif010 er komt. Zij zijn bang voor overlast en extra drukte in de buurt. Bovendien waren er ook bezwaren omdat het plan het zicht op de singelstructuur en de kademuren zou veranderen.



Dat was ook de reden dat de plannen eerder waren afgekeurd, ondanks dat de eerste vergunningen in 2016 al zijn afgegeven. De gemeente Rotterdam heeft daarna nog aanpassingen gedaan, onder meer het toevoegen van een overkapping over het geplande buitenterras, een geluidsdichte machinekamer en een andere bouwmethode met minder risico’s voor de kademuren. Met omwonenden en de mensne van de naastgelegen Steiger-kerk is afgesproken dat het golfparadijs dicht zal zijn tijdens kerkdiensten, christelijke feestdagen en tijdens uitvaart- en gebedsdiensten.

Een andere optie was compleet stoppen met het golfproject, dubbelglas plaatsen bij omwonenden - afgewezen door wethouder Visser - of een andere locatie. In hoeverre Rif010 er nu nog gaat komen, is onduidelijk. Bedenker Edwin van Viegen heeft tot nu toe gezegd vast te houden aan de locatie in de Steigergracht.