Rapper Winne stelt optreden uit na dood van collega Feis

De Rotterdamse rapper Winne treedt op 4 januari niet op in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Hij heeft die beslissing genomen na de dood van collega Feis, met wie hij veel samenwerkte en regelmatig optrad.

De Kroepoekfabriek laat weten dat het concert verplaatst wordt naar een nader te bepalen datum. Mensen die al een kaartje hadden gekocht, zijn per e-mail geïnformeerd.

Feis (32) kwam in de vroege ochtend van 1 januari om het leven bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Ook zijn broer Bilal zou zijn beschoten.

Voor de schietpartij zijn zeven personen opgepakt. Dat gebeurde op het Heemraadsplein in Rotterdam. De politie loste daarbij een aantal waarschuwingsschoten.

In de hiphop-scene is geschokt op de dood van Feis gereageerd. Hij stond bekend als een artiest die voor zijn fans makkelijk te benaderen was en altijd tijd maakte voor een foto of een praatje.

Kort geleden was Feis in de hoge toren Calypso in het centrum van Rotterdam gaan wonen. Enkele uren voor zijn dood publiceerde hij op social media een van daaruit gemaakt filmpje van het vuurwerk in de stad.