12 duizend gratis rookmelders voor Schiedammers

De brand vorig jaar in een seniorenflat aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord.

De brandweer heeft samen met woningcorporatie Woonplus Schiedam het afgelopen jaar meer dan 12 duizend rook- en CO-melders gratis opgehangen in Schiedamse huurwoningen.

Dat maakte Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, in zijn nieuwjaarsrede bekend.

Daarnaast zijn ook de rookgasafvoeren in de woningen van de woningcorporatie nagekeken. "Hiermee willen wij bijdragen aan de veiligheid van onze huurders in Schiedam", legt Jeffrey Davidsz, projectleider Veilig Wonen uit.

Het plaatsen van de rookmelders was een van de speerpunten van de brandweer om de brandveiligheid in woningen te vergroten.

Vorig jaar nog zei Littooij dat hij zich zorgen maakte over de brandveiligheid in wooncomplexen voor ouderen. Hij pleitte ervoor om rookmelders verplicht te stellen in seniorencomplexen en er jaarlijks een ontruimingsoefening te houden.

Littoij deed dat naar aanleiding van een brand aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord, waarbij een bewoner om het leven kwam.