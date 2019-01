Schade jaarwisseling 20 miljoen euro

De totale schade van de afgelopen jaarwisseling in heel Nederland bedraagt zo’n 15 tot 20 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 10 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars.

De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen.

Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, ontving rond de jaarwisseling een recordaantal meldingen van woningbranden.

In de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de brandweer 661 meldingen gekregen, in Zuid-Holland Zuid waren het er bijna 200.

In Rotterdam-Rijnmond is 39 keer brand uitgebroken in een woning met de jaarwisseling. In Vlaardingen zijn vijftien woningen onbewoonbaar verklaard na een brand in het dak van een portiekflat.