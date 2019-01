‘Veiligheids-escaperoom’ in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel kun je binnenkort zelf leren hoe je moet handelen als een woning vol rook staat. De brandweer gaat er een zogeheten veiligheidsescaperoom realiseren. Dat meldt directeur Arjen Littooij van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in zijn nieuwjaarsspeech.

Er komt ook een ‘pop-up-belevingswoning’ in wijken, waar leegstaande woningen worden ingericht om bewoners te laten kennismaken met brandveiligheid. "Daar hebben we echt hoge verwachtingen van", zegt Littooij. "Dit is gewoon dichtbij de mensen om de hoek, herkenbaar en kleinschalig."

In Schiedam is al de ‘club van 112’ gerealiseerd: een nagebouwd huis in de brandweerkazerne van Schiedam waar kinderen kunnen zien hoe brandveilig een woning kan zijn.

Preventie en voorlichting blijven ook komend jaar een speerpunt voor de brandweer.