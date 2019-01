Man zet Monopoly-kaart in om uit de bajes te blijven

Lachsalvo's woensdagochtend op een politiebureau in Rotterdam-Oost. Een arrestant legde daar een Monopoly-kaart op tafel om zo een celstraf te ontlopen: Verlaat de gevangenis zonder te betalen.

Over de man was een melding binnengekomen over bedreiging, wapens en mogelijk zelfs een vuurwapen. Hij zou de woning van zijn ex zijn binnengedrongen.

Die informatie bleek niet helemaal te kloppen. Maar de man bleek zich duidelijk niet aan de voorwaarden te hebben gehouden die hoorden bij zijn voorwaardelijke vrijheid. Hij moest daarom alsnog de cel in.

"We hebben de man credits gegeven voor zijn originaliteit en hebben er samen met hem behoorlijk om kunnen lachen", laat de politie op social media weten. "Maar helaas voor hem sloten we toch echt de deur en is het transport naar een Penitentiaire Inrichting zojuist aangevraagd."

Er staat de 'Monopoly-speler' 84 dagen achter de dikke deur te wachten.