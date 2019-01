Deel dit artikel:













Veel verwarring bij 17-jarige die ineens haar benen zag branden Marlize liep tweedegraads brandwonden op aan haar benen

'Persoon te water', was de melding die de brandweer in de nacht van maandag op dinsdag binnenkreeg. Wat ze aantroffen was een 17-jarig meisje dat eerst in de sloot was gesprongen en vervolgens thuis in bad zat. Haar been was verbrand.

Lees ook: Been in brand,vrouw springt in eigen badkuip Marlize heeft nu tweedegraads brandwonden op haar benen. Haar rechterbeen zit vanaf haar enkel tot haar heup in het verband. Haar linkerbeen van haar enkel tot haar knie. Ze was in Middelharnis op de fiets onderweg naar een hoger gelegen plek, om naar het vuurwerk te kijken. Tijdens die tocht stond ze ineens in brand. "Ik reed langs een putje of iets en voor ik het wist zag ik m'n benen branden", vertelt Marlize. "M'n jas stond ook in brand en ik heb geen idee hoe het is gekomen. Misschien een brandbare vloeistof, misschien een gas wat erbij is gekomen en dat er dan toch een vuurexplosie ontstond." "Ik ben naar de graskant gerend, maar het vuur doofde niet. Toen ben ik in de sloot gesprongen waardoor het vuur wel doofde. Ik ben daarna meteen de douche ingegaan om te koelen. Kort erna kwamen de hulpdiensten, en ben ik overgebracht naar het ziekenhuis Dirksland." Geen vuurwerk Zelf denkt het meisje niet dat vuurwerk de boosdoener is geweest. "M'n beste vriend was twintig meter verderop en die zag het allemaal precies gebeuren. Die zegt dat hij een explosie van vuur echt gewoon uit het putje zag komen. En er is echt niks gegooid. De jongens die er stonden, stonden veel te ver weg." Het vuur ging daarbij niet recht omhoog uit het putje, maar precies richting Marlize. Hoe dat kan en hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is een raadsel. Op dit moment heeft ze veel pijn en neemt ze medicijnen om die pijn te onderdrukken. Volgend jaar is ze niet van plan om nog naar buiten te gaan: "Nee, ik blijf nu gewoon binnen!"