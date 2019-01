Excelsior begonnen aan de voorbereiding zonder El Hamdaoui

Excelsior is als een van de eerste eredivisieclubs woensdag met weer begonnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Spits Mounir El Hamdaoui ontbrak vanwege griep. Sonny Stevens en Jerdy Schouten, die de laatste competitiewedstrijden in 2018 moesten missen vanwege blessures, trainden wel weer mee.

Excelsior vertrekt komende zondag naar Zuid-Spanje op trainingskamp. In Alhaurin gaan de Kralingers zich voorbereiden op de tweede seizoenshelft met als doel handhaving in de Eredivisie. Mede door de slechte resultaten in de laatste maand voor de winterstop en de vele tegendoelpunten is Excelsior in de buurt van de gevarenzone terecht gekomen.

Volgende week donderdag oefent de ploeg vantrainer Adrie Poldervaart in Spanje tegen Bundesligaclub FC Nürnberg. Acht dagen later hervat Excelsior de competitie met een uitwedstrijd bij Vitesse. Over mogelijke versterkingen wilde Adrie Poldervaart nog niet al teveel kwijt. Wel mag Jinty Caenepeel, die woensdag wel trainde, deze winter vertrekken.