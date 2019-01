Deel dit artikel:













Sparta met nieuweling Duarte op trainingskamp Laros Duarte met zijn broer Deroy

Sparta is woensdagmiddag vertrokken naar het trainingskamp in Delden om zich daar voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De van Jong PSV overgekomen Laros Duarte is aangesloten bij zijn nieuwe ploeg. Royston Drenthe ontbrak nog op het Kasteel,maar zal donderdag aansluiten in Delden.

Trainer Henk Fraser heeft verder naast de langdurig geblesseerde Bradley Martis iedereen tot zijn beschikking. Ook de van een blessure herstellende Fankaty Dabo en de uit de gratie geraakte Ilias Alhaft en Stijn Spierings zijn mee afgereisd naar Overijssel. De twee spelers hebben al gehoord dat ze mogen vertrekken, omdat de kans op speeltijd op het Kasteel gering is. Sparta hoopt zich deze week nog te versterken met een aanvallende middenvelder. De club en de speler zijn er al uit alleen wacht Sparta nog op overeenstemming met de desbetreffende club. Sparta zal tijdens het trainingskamp in Delden een oefenwedstrijd spelen op zaterdag tegen Jong FC Utrecht. Op 13 januari hervatten de Rotterdammers de competitie met een uitwedstrijd bij Cambuur Leeuwarden.