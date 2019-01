Zeven verdachten nog vast voor schietpartij Feis

De zeven verdachten die eerder deze week werden aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam tijdens Oud en Nieuw, zitten nog vast. Dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam de 32-jarige rapper Feis om het leven en raakte zijn broer zwaargewond.

De verdachten werden in dezelfde nacht nog aangehouden op het Heemraadplein in Rotterdam. Het gaat om drie vrouwen van 15, 32 en 59 jaar en om vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Ze komen alle zeven uit Rotterdam.

Feis werd na de schietpartij meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij korte tijd later. Zijn broer wist, ondanks zijn zware verwondingen, op eigen kracht bij het ziekenhuis te komen en ligt daar nog steeds.



Een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) van de politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar de schietpartij.

Volgens de politie heeft vermoedelijk een ruzie plaatsgevonden voor de schietpartij. Om een duidelijker beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld in de nacht van 31 december op 1 januari, roept de politie getuigen op om zich te melden.