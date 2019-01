Deel dit artikel:













Rotterdam is veiliger geworden, maar voelen we ons ook zo?

Hoewel de Rotterdamse korpschef Paauw meldt dat de criminaliteitscijfers in de stad zijn gedaald, voelt dat voor lang niet alle Rotterdammers zo. Deze woensdagmiddag wordt op Radio Rijnmond live met drie studiogasten over het veiligheidsgevoel in Rotterdam gesproken.

Lees ook: Korpschef blikt terug: criminaliteit daalt, maar impact niet De 16-jarige Humeyra die wordt vermoord op een schoolplein door haar ex-vriend. Een schietpartij op het Adrianaplein in Rotterdam-West. Drie jongens die worden neergestoken voor een discotheek in het centrum. Een bekende rapper die wordt neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg: het is maar een greep uit de incidenten in Rotterdam de afgelopen weken. Hoe zit dat precies, welke gevolgen heeft dat voor het gevoel van veiligheid in de stad? Te gast zijn Bert Wijbenga, wethouder Veiligheid in Rotterdam, Ronald Schouten, mede-initiatiefnemer van ‘Wapens De Wijk Uit’ en Tom de Leeuw, criminoloog verbonden aan de Erasmus Universiteit. Luister live mee naar deze radio-uitzending tussen 18:00 en 19:00 uur.