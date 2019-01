Wooning Zesdaagse Rotterdam uitgebreid te volgen bij RTV Rijnmond

In Ahoy Rotterdam staat van 3 januari tot 8 januari 2019 de Wooning Zesdaagse gepland. RTV Rijnmond doet via haar kanalen uitgebreid verslag van het grootste indoor wielerevenement van Nederland. Dagelijks zendt TV Rijnmond het magazine Zesdaagse TV uit en de ontknoping op de slotdag is live te volgen.

Zesdaagse TV

Tijdens de wielerzesdaagse is op TV Rijnmond en rijnmond.nl dagelijks het magazine Zesdaagse TV te zien. In dit magazine komen alle elementen naar voren die een zesdaagse leuk maken. Bovendien houdt Zesdaagse TV je op de hoogte over de koppelkoers, de sprintnummers, de bijzondere verhalen over de renners en de unieke sfeer in Ahoy.

Finale-avond

De finale van het wielerevenement op dinsdag 8 januari 2019 is bovendien live te zien op TV Rijnmond en rijnmond.nl. Van 19.30 uur tot 23.00 uur zijn alle koersen te volgen en zien we wie zich winnaar van de Wooning Zesdaagse 2019 mag noemen. De ontknoping wordt afgewisseld met interviews met bekende gasten op het middenterrein.

Naast Zesdaagse TV en de finale-avond live op TV Rijnmond en rijnmond.nl is de wielerwedstrijd ook te volgen via Radio Rijnmond en alle social media kanalen. Op zondag 6 januari 2019 staat de radio-uitzending van Radio Rijnmond Sport geheel in het teken van de Zesdaagse.