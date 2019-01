Genomineerden Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2018 bekend

Op maandag 11 februari 2019 vindt de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond plaats tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. RTV Rijnmond heeft tijdens de eindejaarsuitzending van Sportclub Rijnmond op 28 december de genomineerden van deze Rotterdamse uitreiking bekend gemaakt.

In verschillende categorieën zijn er nominaties bekend gemaakt: sportvrouw, sportman, sportcoach, sportvrijwilliger, sportploeg en het sporttalent van Rotterdam-Rijnmond. Ook het ‘Leukste Kluppie’ van het jaar krijgt een award. Dit jaar wordt er bovendien de ‘Meer dan Sport’ award uitgereikt aan organisaties en/of personen die via sport van bijzondere maatschappelijke betekenis zijn voor Rotterdammers.

De genomineerden per categorie zijn:

Sportvrouw

• Marieke Keijser (Roeien) - Goud EK lichte dubbeltwee, Brons WK lichte dubbeltwee

• Nouchka Fontijn (Boksen) - Goud EK Boksen, Zilver WK Boksen

• Maud Megens (Waterpolo) - Goud EK Waterpolo, Zilver World League

Sportman

• Carlo Huisman (Zeilen) - Brons Volvo Ocean Race team Brunel

• Maurits Morsink (Para Triathlon) - Goud EK para Triathlon

• Michael van der Mark (Super bike) - Brons WK Super Bike



Sportploeg

• Rotterdam Offshore Sailingteam (Zeilen) - Brons WK zeezeilen IRC/ORC, Goud NK IRC1

• Curaçao Neptunus (Honkbal) - Winnaar Europacup, Nederlands kampioen

• Sliedrecht Sport dames (Volleybal) - Nederlands kampioen, Bekerwinnaar, Winnaar Supercup

Sporttalent

• Ceylin del Carmen Alvarado (Veldrijden) - Zilver WK veldrijden, Goud EK veldrijden voor beloften

• Brett Zuijdwegt (Korfbal) - Goud WK-21

• Darryl Collins (Honkbal) – Landskampioen, Europacup winnaar, contract in Major League, Goud EK -18



Sportcoach

• Raemon Sluiter (Tenniscoach Kiki Bertens) - 9e van de wereld, Winnares 2 WTA toernooien, Halve finale Roland Garros

• Gertjan van der Linden (Rolstoelbasketbal) - Goud WK Rolstoelbasketbal dames

• Arno Havenga (Waterpolo) - Goud EK Waterpolo dames, Zilver World League

Sportvrijwilliger

• Arnold van Kleij - Basketbalvereniging Rotterdam Zuid

• Eline Gorter - Volley Zuid

• Johan Wensveen - Deuce Again



Meer dan Sport Award

• Ramon Storm - Racerunning en framevoetbal

• Unity'99 – Budo

• TTV Alexandria - Tafeltennis

Over

De Sport Awards Rotterdam-Rijnmond worden georganiseerd door de gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport, het Sportbedrijf Rotterdam en RTV Rijnmond. Zij stellen een longlist samen van sporters die woonachtig zijn in Rotterdam-Rijnmond of daar geboren zijn en een aansprekende prestatie hebben verricht.

Stemmen