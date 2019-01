Herstel woonblok Vlaardingen gaat zeker 2,5 maand duren

Het herstel van de vijftien woningen in Vlaardingen die tijdens Oud en Nieuw door een dakbrand onbewoonbaar zijn geworden, gaat nog zeker 2,5 maand duren. Tot die tijd moeten de bewoners elders verblijven, meldt woningbouwvereniging Waterweg Wonen.

De brand brak op 1 januari rond 01.30 uur uit in het dak van het appartementencomplex aan de Insulindesingel. Het complex is de afgelopen maanden gerenoveerd. Die klus was nagenoeg afgerond. Bewoners konden tijdens die werkzaamheden in hun huizen blijven, maar moeten nu alsnog vertrekken.

Evelijn van den Berg woont achter de Insulindesingel en werd in de nacht van maandag op dinsdag wakker van alle rumoer. "Ik keek meteen op mijn telefoon en zag dat er een gebouwbrand was hier", vertelt ze. "Daarna deed mijn man het rolgordijn pas omhoog en zagen we de vlammen al uit het dak slaan".

"Het zal je maar gebeuren", vervolgt Van den Berg. "Die mensen hebben geen mooi begin van 2019."



Oorzaak nog onbekend

De brandweer heeft geen exacte oorzaak kunnen vinden van de brand. Waterweg Wonen neemt daarom een gespecialiseerd bedrijf in de arm. "Meest logisch lijkt vuurwerk als oorzaak, maar ook kortsluiting in de zonnepanelen op de nieuwe daken moet worden uitgesloten", zegt een woordvoerder van de woningbouwvereniging.

De woningen zijn woensdag één voor één geïnspecteerd door aannemer Bik, Waterweg Wonen en de verzekeringsmaatschappij. Ook zijn deuren en ramen afgesloten met houten platen. "De getroffen bewoners met een inboedelverzekering krijgen tijdelijk vervangende woonruimte via hun verzekering. Voor mensen zonder zo'n verzekering, en die zijn er, zoeken we naar een andere oplossing", besluit een woordvoerder van Waterweg Wonen in Vlaardingen.