Start 2019 met ‘The Inevitables’ van het Groot Niet Te Vermijden op TV Rijnmond

Op 1 januari 2019 zendt TV Rijnmond een samenvatting uit van de show ‘The Inevitables’ van het Groot Niet Te Vermijden. De muzikale show is op nieuwjaarsdag te zien vanaf 17.15 uur.

Met The Inevitables presenteert Het Groot wederom een vlammende show. In de voorstelling nemen de bandleden, in een verse samenstelling maar volgens oud en beproefd recept, je mee langs alle muzikale uithoeken van de wereld. In de nieuwe humoristische show wisselen de scènes en muziek in razende vaart af. Drie elementen staan centraal: goede muziek, humor en theater.

Het Groot

Het Groot Niet Te Vermijden is een Nederlandse band bestaande uit vijf muzikanten die langs de Nederlandse theaters trekt. De shows van Het Groot Niet Te Vermijden bestaan uit een combinatie van muziek en cabaret, waarbij muziek, in tegenstelling tot ‘normaal cabaret’ voor op staat. Het cabaret komt op een tweede plek, maar neemt evengoed een prominente plek in.