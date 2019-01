Huur van Café Sunset mag niet worden opgezegd

De Rotterdamse horeca-ondernemer Fer Kok van Café Sunset geniet twee dagen later nog na. "Dit is een van de mooiste cadeaus die ik ooit in mijn leven gekregen heb." De verhuurder van het café aan de Botersloot wil zijn contract dat volgend jaar afloopt niet verlengen, maar de rechter heeft geoordeeld dat dit niet kan.

Pandeigenaar Marcan Vastgoed wil het pand renoveren en een andere bestemming geven. "Wij willen daar andere horeca. Geen bruin café, maar horeca die ook 's morgens al open is", zegt de advocaat van Marcan, Michel Visser.

Visser is vastbesloten: 'Wij zijn het niet eens met de afweging van de rechter en denken dat we gegronde redenen hebben om het contract met Sunset niet te verlengen. En dus gaan we in hoger beroep."

Sunset is niet de enige horeca-onderneming die overhoop ligt met Marcan, dat zo'n 100 winkels in het centrum in zijn bezit heeft. Ook het populaire Bokaal en Pix lagen hadden een conflict over de huurverlenging.

25 jaar

Bakkerij Van der Heijden aan de Mariniersweg zit al 25 jaar op dezelfde plek en heeft ook te horen gekregen dat het contract niet wordt verlengd. "Ons contract is per 2022 opgezegd. Dus we staan niet meteen op straat, maar het is wel klote", zegt bakker Anton de Heer.

"Als iemand een contract heeft voor vijf of tien jaar, is dat de termijn waar je rekening mee moet houden. Dan is het gek dat iemand het raar vindt als zijn contract wordt opgezegd na vijf of tien jaar", reageert advocaat Visser.