Kans nihil dat museum RockArt verhuist naar Den Haag

De kans dat popmuseum RockArt verhuist van Hoek van Holland naar Den Haag is kleiner dan ooit. Museumdirecteur Jaap Schut wilde voor het einde van 2018 meer duidelijkheid hebben over een locatie, maar de gemeente Den Haag heeft niet gereageerd op dit ultimatum.

In maart 2018 werd bekend dat het museum vertrekt van de huidige locatie aan de Zekkenstraat in Hoek van Holland, omdat die plek te klein is geworden.

De directeur is sindsdien in gesprek geweest met de gemeente Den Haag over een nieuwe locatie. "Ik vind echt dat we in Den Haag horen, want dat is beatstad nummer 1", zei Schut eerder. Onder meer de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout is genoemd.



De museumdirecteur is het wachten zat. Hij zegt dat intussen ook andere gemeenten, waaronder Rotterdam, interesse hebben om het museum naar hun gemeente te halen.