IJsselland kiest voor rookvrij ziekenhuis

In en rondom het IJsselland Ziekenhuis mag sinds het begin van het nieuwe jaar niet meer gerookt worden. Naast het ziekenhuis zelf is ook een rookvrije zone ingesteld voor de terreinen, parkeergarage en de aanloopgebieden naar de ingangen van het ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

"We vinden roken in en rondom ons gebouw niet wenselijk, we werken liever mee aan gezondheid", zegt bestuurder Albert van Wijk. "Iedereen zou het ziekenhuis moeten kunnen betreden of verlaten zonder door de rook heen te moeten."

De beveiliging in het Capelse ziekenhuis is de komende weken extra alert op overtreders. Daarnaast worden bezoekers actief geattendeerd op het rookvrij-beleid door mensen in hesjes, met daarop de tekst 'Rookvrije Generatie'.

Sinds een aantal maanden mag ook bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht niet meer gerookt worden. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft het streven om in 2020 helemaal rookvrij te zijn.