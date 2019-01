Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Komst Philips nog onzeker bij FC Dordrecht; Zinga mee op trainingskamp Het logo van FC Dordrecht

Het is nog onzeker of Adam Phillips deze maand naar FC Dordrecht komt. De middenvelder van Norwich City zou door de Schapenkoppen tot het einde van dit seizoen gehuurd worden, maar de Brit is door familieomstandigheden nog niet aangesloten bij de Dordtenaren.

Daarom gaat Phillips donderdag, wanneer FC Dordrecht op trainingskamp naar Torremolinos vertrekt, ook niet met de selectie mee. Peter Drijver, manager technische zaken bij FC Dordrecht, laat aan RTV Rijnmond weten dat hij de kans klein acht dat Phillips nog naar de Krommedijk komt. Hij wil halverwege januari de knoop doorhakken om eventueel een andere speler voor Phillips te halen. Simon Power reist wel met FC Dordrecht mee naar het trainingskamp in Zuid-Spanje. De huurling van Norwich City trainde in december al mee met de Schapenkoppen. Verder meldt Drijver dat de 17-jarige spits Adam Idah nog niet naar FC Dordrecht mag komen. "Hij is nog te jong", aldus Drijver. Lees ook: FC Dordrecht gaat samenwerken met Norwich City Zinga Naast de van Feyenoord gehuurde Crysencio Summerville neemt FC Dordrecht nog een nieuwe aanvaller mee op trainingskamp. Ritchie Zinga komt op amateurbasis over van FC Twente. Hij krijgt drie maanden de tijd om een contract bij de Schapenkoppen te verdienen. Naast de van Feyenoord gehuurde Crysencio Summerville neemt FC Dordrecht nog een nieuwe aanvaller mee op trainingskamp. Ritchie Zinga komt op amateurbasis over van FC Twente. Hij krijgt drie maanden de tijd om een contract bij de Schapenkoppen te verdienen.