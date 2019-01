Feyenoord opent deuren van eerste eRoom

Tegenover de Kuip is woensdag de eerste officiële eRoom van Feyenoord geopend. In deze ruimte kunnen de vijf eSporters van de club, die namens Feyenoord het spel FIFA spelen op de spelcomputer, naar hartenlust oefenen en wedstrijden spelen.

Twee van de eSporters spelen voor Feyenoord mee in de eDivisie: de officiële competitie tussen de eSporters van alle Eredivisieclubs. Jimmy Donkers speelt op de Playstation en Jaey Daalhuisen gamet zijn duels op de Xbox. De wedstrijden in de eDivisie worden wekelijks uitgezonden op FOX Sports.

De ruimte is uitgerust met meerdere televisies, spelcomputers, goede gamestoelen en een tribune. Ook acht Feyenoordsupporters kregen woensdag de kans om daar een potje te spelen. Zij zijn enthousiast over de eRoom.

"Het is voor die eSporters ook tof, dat ze hier kunnen oefenen en beter kunnen worden", zegt een van hen. De eSporters hebben altijd toegang tot de ruimte, ongeacht of er wedstrijden of evenementen in de Kuip zijn.

Eenvoudig is een potje FIFA niet in de nieuwe eRoom. Gelukkig zijn de eSporters zelf ook aanwezig, om raad te geven. "Wij kunnen vandaag ook om tips vragen", zegt een van de supporters. "Dat helpt zeker in het spel, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Als die eSporters spelen, ziet het er zo veel makkelijker uit."