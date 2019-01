Schouten niet bezig met transfer bij Excelsior: 'Prima naar mijn zin'

Excelsior moest Jerdy Schouten de afgelopen maand missen door een blessure, maar de middenvelder trainde woensdag weer met de selectie van de Kralingers mee. "Wat dat betreft was de timing van de blessure niet heel ongelukkig, omdat ik nu rustig heb kunnen optrainen", zegt Schouten, die verwacht bij de hervatting van de eredivisie tegen Vitesse erbij te zijn.

Op het moment dat Excelsior niet over Schouten kon beschikken, verloor de ploeg driemaal. Schouten zag dat het niet liep bij zijn team: "Dan wil je zelf het liefst zo snel mogelijk weer op het veld staan. Of dat invloed heeft, dat weet je niet eens. Maar het voelt machteloos om op de tribune te zitten."

'Heel seizoen bij Excelsior voetballen'

In elk geval kan Schouten terugkijken op een prima eerste seizoenshelft. Afgelopen zomer kwam hij nog over van eerstedivisionist Telstar. Het lijkt erop dat Excelsior niet zonder Schouten kan. "Voor mijzelf is dat heel mooi en daar doe ik voor. Ik ben gekomen om hier belangrijk te zijn. Als dat lukt, dan ben ik een tevreden mens", aldus Schouten.

De middenvelder zegt niet met een transfer bezig te zijn: "Op dit moment wil ik een heel seizoen bij Excelsior voetballen, want ik heb het hier prima naar mijn zin." Maar Schouten weet dat het in de voetballerij snel kan gaan. "Komt er een mooie club, zeg dan maar eens 'nee'."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Jerdy Schouten.